В «Пулково» прокомментировали изъятие права управления у иностранных компаний

В «Пулково» надеются на восстановление механизмов корпоративного управления и продолжение стратегического инвестиционного проекта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта, комментируя указ президента о временном изъятии прав на управление объектом у иностранных компаний из-за «недружественных действий» некоторых иностранных государств.
Накануне глава РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым создадут ООО «Холдинг ВВСС». Эта структура получит 100% долей управляющей компании воздушной гавани — «Воздушные ворота Северной столицы». Ранее ей владела кипрская Thalita Trading Limited.
«Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе государственно-частного партнерства», — сказали в пресс-службе.
Доли, которые получат совладельцы Thalita в новом холдинге, будут соответствовать их собственности в кипрской структуре. Однако распоряжаться их голосами будут две организации — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Такое решение аргументировано угрозой национальным интересам и экономической безопасности, а также «недружественными действиями» иностранных государств.
В 2010 году «Пулково» перешло под управление ВВСС. Ранее через Thalita компанией 25.01% компании владел ВТБ. Еще 25% было у немецкого Fraport.
Также 25% принадлежали консорциуму инвесторов, в числе которых РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring. И еще 24,99% владел инвестфонд Катара QIA.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
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