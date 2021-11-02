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Удаленные сцены из «Криминального чтива» Квентина Тарантино продадут в формате NFT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Квентин Тарантино продаст удаленные сцены из «Криминального чтива», а также собственноручно написанный сценарий к фильму в формате NFT на аукционе. Ранее свой короткометражный фильм в виде токена создал режиссер Дэвид Линч.

Удаленные сцены из «Криминального чтива» Квентина Тарантино продадут в формате NFT

Семь вырезанных сцен из «Криминального чтива» выставят на продажу на маркетплейсе OpenSea. Также поклонники смогут купить рукописный сценарий к фильму с аудикомментариями Квентина Тарантино. Все лоты продадут на аукционе в формате NFT.

Невзаимозаменяемые токены с удаленными сценами из «Криминального чтива» и сценарий будет доступны только тем, кто их купит. Это одно из правил системы Secret Network, на базе которой выпущены токены. Она позволяет также засекретить имя владельца. 

Ранее свой короткометражный фильм под названием I Touch a Red Button Man, снятый для группы музыкальной Interpol, создал в формате NFT режиссер Дэвид Линч.

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Фото на обложке: Kraft74 / Shutterstock

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