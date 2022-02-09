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Платформа для блогеров «Пульс» в VK стала доступна всем пользователям

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рекомендательная платформа «Пульс» от VK, через которую блогеры могут зарабатывать монетизацией своего контента, стала доступна для регистрации всем пользователям социальной сети. Ранее в «Пульс» можно было попасть только по приглашению.

Платформа для блогеров «Пульс» в VK стала доступна всем пользователям

Об открытии «Пульса» для регистрации любых пользователей сообщили в пресс-службе VK.

Чтобы попасть в «Пульс», нужно зарегистрироваться и опубликовать пять материалов. Блог попадет на модерацию, а после ее прохождения посты попадут в ленту рекомендаций. Автору станет доступна опцию монетизации своего канала.

Авторам уникального и самого популярного контента VK определит ежемесячный грант в размере от 20 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в суммировании с доходами от рекламы.

VK запустила рекомендательную платформу «Пульс» в 2019 году. По собственным данным, ежемесячная аудитория составляет 87 млн пользователей. Персонализированная лента формируется из контента, созданного более чем 5 тыс. авторами и издателями, уточнили в пресс-службе VK.

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Фото на обложке: An147yus / Shutterstock

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