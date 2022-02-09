Платформа для блогеров «Пульс» в VK стала доступна всем пользователям

Рекомендательная платформа «Пульс» от VK, через которую блогеры могут зарабатывать монетизацией своего контента, стала доступна для регистрации всем пользователям социальной сети. Ранее в «Пульс» можно было попасть только по приглашению.

Об открытии «Пульса» для регистрации любых пользователей сообщили в пресс-службе VK.

Чтобы попасть в «Пульс», нужно зарегистрироваться и опубликовать пять материалов. Блог попадет на модерацию, а после ее прохождения посты попадут в ленту рекомендаций. Автору станет доступна опцию монетизации своего канала.

Авторам уникального и самого популярного контента VK определит ежемесячный грант в размере от 20 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в суммировании с доходами от рекламы.

VK запустила рекомендательную платформу «Пульс» в 2019 году. По собственным данным, ежемесячная аудитория составляет 87 млн пользователей. Персонализированная лента формируется из контента, созданного более чем 5 тыс. авторами и издателями, уточнили в пресс-службе VK.

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