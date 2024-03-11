Pulsar Павла Королева и другие инвестировали $3 млн в крипто-приложение Oyl

Приложение для криптовалютной торговли Oyl привлекло $3 млн. Предпосевной раунд финансирования возглавила Arca при участии Maelstrom Артура Хейса, Pulsar Павла Королева и других фондов. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Oyl основали в августе 2023 года. Стартап занимается разработкой платформы для покупки биткоина непосредственно из кошелька Oyl Wallet.
Полученные от инвестиционного раунда средства направят на доработку Oyl Wallet и масштабирование на международный криптовалютный рынок.
4 марта 2024 года курс биткоина вырос до двухлетнего максимума, превысив отметку $65 тыс. за один биткоин. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2021 года, тогда биткоину не хватило всего одного цента до отметки $69 тыс.
Фото на обложке: Igor Batrakov /
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