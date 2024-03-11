Приложение для криптовалютной торговли Oyl привлекло $3 млн. Предпосевной раунд финансирования возглавила Arca при участии Maelstrom Артура Хейса, Pulsar Павла Королева и других фондов. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Pulsar Павла Королева и другие инвестировали $3 млн в крипто-приложение Oyl