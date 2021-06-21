Восемь стартапов получили от Pulsar VC по 5 млн рублей инвестиций

Венчурный фонд Pulsar VC инвестировал по 5 млн рублей в 8 стартапов – финалистов их акселерационной программы. Среди привлекших инвестиции компаний, в частности, сервис для электромобилей Zevs и приложение для бесконтактной аренды инструментов YouTool.
Инвестиции в размере 5 млн рублей привлекли 8 предприятий, еще 3 получили индивидуальные предложения по сотрудничеству, сообщили в Pulsar VC.
- YouTool – приложение для бесконтактной аренды инструментов и строительного оборудования;
- Wibedo – платформа для быстрого найма работников по запросу на 1 или несколько смен;
- Qplatform – B2B платформа для взаимного предоставления сервисов банков и финтех-решений;
- ZEVS – платформа для управления зарядной инфраструктурой и продаж услуг по зарядке электромобилей;
- Videoforce – видеочат для сайтов, позволяющий продемонстрировать товар и проконсультировать клиента;
- Beauty Tech – приложение с разнообразными потребительскими ДНК-тестами, а также персонализированная косметика, БАДы и наборы для питания;
- TOUCH – проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей;
- Ur-Li – AI-система, позволяющая оценить риски по невозврату долгов.
В ходе акселерационной программы организаторы рассмотрели более 327 заявок от стартапов из 14 стран, в том числе США, Ирландии, Италии, Эстонии, Чехии, Латвии, некоторых стран СНГ.
Программа организована венчурным фондом Pulsar VC, совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан, в партнерстве с Фондом содействия инновациям и Российской ассоциацией венчурного инвестирования, а также российскими и международными венчурными фондами.
По версии UBI Global, Pulsar Venture Capital является лидером среди бизнес-акселераторов России и стран СНГ. Это венчурный фонд ранних стадий с собственным акселератором, который проводится с 2014 года.
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