Puma подала больше 1000 исков к российским продавцам контрафакта
Немецкий производитель одежды и обуви Puma с 2023 года подал свыше 1000 исков к российским продавцам. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.
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Часть исков подана совместно с юридической компанией BrandMonitor. Для доказательств юристы приводят результаты контрольных закупок и экспертиз.
Чаще всего ответчиками по искам проходят индивидуальные предприниматели. Размер исковых требований к ним — в пределах 50 тыс. рублей.
Иски касаются контрафактной продукции, а не параллельного импорта, рассказал изданию представитель BrandMonitor. По его оценке, в России больше 50 тыс. продавцов в офлайне и десятки тысяч на маркетплейсах торгуют контрафактом. Две трети исков по контрафакту подаются к продавцам на маркетплейсах.
- Puma перестала работать в России в марте 2022 года. Тогда поставки товаров были остановлены, а более 100 магазинов — закрыты.
Фото на обложке: Nik / Unsplash
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