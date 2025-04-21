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Puma подала больше 1000 исков к российским продавцам контрафакта

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Немецкий производитель одежды и обуви Puma с 2023 года подал свыше 1000 исков к российским продавцам. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Puma подала больше 1000 исков к российским продавцам контрафакта
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Часть исков подана совместно с юридической компанией BrandMonitor. Для доказательств юристы приводят результаты контрольных закупок и экспертиз.

Чаще всего ответчиками по искам проходят индивидуальные предприниматели. Размер исковых требований к ним — в пределах 50 тыс. рублей.

Иски касаются контрафактной продукции, а не параллельного импорта, рассказал изданию представитель BrandMonitor. По его оценке, в России больше 50 тыс. продавцов в офлайне и десятки тысяч на маркетплейсах торгуют контрафактом. Две трети исков по контрафакту подаются к продавцам на маркетплейсах.

  • Puma перестала работать в России в марте 2022 года. Тогда поставки товаров были остановлены, а более 100 магазинов — закрыты.

Фото на обложке: Nik / Unsplash

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