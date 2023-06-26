Бренд Puma назначил нового гендиректора подразделения в России

Бренд спортивной одежды Puma 26 мая сменил генерального директора в России. Им стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах, узнал «Коммерсантъ».
Ранее он больше двух лет занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, которое отвечает за развитие бренда в Швеции, Норвегии и Финляндии. Предыдущий гендиректор российского офиса Puma Виктория Пигальская занимала этот пост примерно четыре месяца.
Назначение может быть частью планов ритейлера по возобновлению работы в России или окончательному закрытию бизнеса, считают эксперты.
Весной 2023 года New Balance и Puma подали иски сразу к нескольким российским предпринимателям, следует из картотеки арбитражных дел. Компании намерены взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки:
- New Balance подала сразу два иска на сумму 95 тыс. рублей к красноярскому ИП Мясниковой Евнике Евгеньевне. Предприниматель продает в онлайн-магазинах кроссовки, маркированные товарными знаками компании, без разрешения.
- Похожие требования заявляет и Puma: компания подала иск к ИП Шайморданову Дамиру Леннуаровичу на 100 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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