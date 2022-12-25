В Совфеде выступили в поддержку повышения налогов для уехавших россиян

Сенатор Сергей Цеков поддержал инициативу Госдумы о введении повышенного налога для россиян, покинувших страну и работающих удаленно. По словам представителя Совета Федерации, подобный закон может быть скоро принят.

«В случае консенсуса закон может быть быстро принят», — сказал сенатор РИА. Цеков считает «в корне неправильным», что «сбежавшие за границу» продолжают «пользоваться благами российского государства».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram о необходимости отмены преференций и введения повышенной ставки налогообложения для уехавших из страны россиян.

«Так будет справедливо», — считает политик.

Мнение Володина пока не встретило полной поддержки от других депутатов нижней палаты парламента.

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, отметил, что к дополнительным налогам для тех, кто работает за рубежом, нужно «подходить осторожнее», а «если люди находятся за рубежом и работают в интересах своей страны, для них не стоит вводить дополнительные ограничения».

Заместитель главы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев также выступил против введения повышенной ставки для уехавших.

«Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — сказал Коломейцев.

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