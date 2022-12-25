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В Совфеде выступили в поддержку повышения налогов для уехавших россиян

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сенатор Сергей Цеков поддержал инициативу Госдумы о введении повышенного налога для россиян, покинувших страну и работающих удаленно. По словам представителя Совета Федерации, подобный закон может быть скоро принят.

В Совфеде выступили в поддержку повышения налогов для уехавших россиян

«В случае консенсуса закон может быть быстро принят», — сказал сенатор РИА. Цеков считает «в корне неправильным», что «сбежавшие за границу» продолжают «пользоваться благами российского государства».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram о необходимости отмены преференций и введения повышенной ставки налогообложения для уехавших из страны россиян.

«Так будет справедливо», — считает политик.

Мнение Володина пока не встретило полной поддержки от других депутатов нижней палаты парламента.

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, отметил, что к дополнительным налогам для тех, кто работает за рубежом, нужно «подходить осторожнее», а «если люди находятся за рубежом и работают в интересах своей страны, для них не стоит вводить дополнительные ограничения».

Заместитель главы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев также выступил против введения повышенной ставки для уехавших.

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«Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — сказал Коломейцев.

Фото: Unsplash

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