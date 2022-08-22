В России предложили блокировать маркетплейсы без суда за нелегальный товар

В России планируют ужесточить правила торговли для онлайн-магазинов за продажу нелегального товара. Поправки законодательство начала готовить спецгруппа при общественном совете Роспотребнадзора.

Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», а также в Кодекс об административных правонарушениях, узнали «Известия».

Причиной изменений законодательства — рост нарушений со стороны маркетплейсов. Среди предложений — внесудебная блокировка надзорными органами онлайн-агрегаторов.

Планируется также обязать площадки контролировать товары и продавцов. При невыполнении требований предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, агрегаторы должны будут незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. Например, удалять товар, продажа которого запрещена. При неподчинении за это должна появиться административная ответственность.

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