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Индекс PMI сферы услуг в России вырос в феврале

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В феврале индекс деловой активности сферы услуг России вырос до 52,1 пункта. В январе он составлял 49,8 пункта.

Индекс PMI сферы услуг в России вырос в феврале

Часть компаний связала это с выходом новых продуктовых линеек, другие — с потребительским спросом, говорится в исследовании организации Markit, передает «Прайм».

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. В Markit также отметили, что данные говорят о неизменном уровне новых заказов у российских поставщиков услуг.

Этой стабилизации предшествовало четырехмесячное последовательное сокращение. Некоторые компании также сообщили, что активность клиентов растет, еще часть предприятий подчеркнули продолжающееся влияние COVID-19 на клиентский спрос.

Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock

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