Путеводитель в мир экспорта: бесплатные консультации для взлета вашего бизнеса

В современном бизнесе, где глобализация стала нормой, бесплатные консультации экспертов в области экспорта на платформе «Мой экспорт» (B2B-маркетплейс «Профессионалы экспорта» ) помогут преодолеть преграды и сделать первые шаги на мировом рынке. Сервис предоставляет три бесплатные бизнес-консультации по вопросам выхода на внешние рынки.

«Независимо от того, только начинает ли компания свой экспортный путь или ищет новые возможности для расширения уже существующего бизнеса, “Профессионалы экспорта” гарантируют качественную поддержку, знания и опыт, необходимые для успешного выхода на мировые рынки. Сейчас на маркетплейсе доступно 35 услуг по девяти направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта», — рассказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов.

Первая консультация — «Консультация по поиску иностранного покупателя» — помогает найти иностранных покупателей и оценить, подходит ли продукция для экспорта. Вторая — «Консультация по логистике (базовый пакет)» — позволяет узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и его ввоз в РФ.

«Консультация по работе на электронной торговой площадке» — третья консультация. Она касается онлайн-рынков и требований площадок. Здесь специалисты также оценят наличие спроса на тот или иной продукт и расскажут о механизмах продвижения. Количество консультаций не ограничено.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс для поиска специалистов в ВЭД. На платформе зарегистрировано 480 провайдеров услуг.

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