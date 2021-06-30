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Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банки должны контролировать переводы и получение денежных средств, заявил Владимир Путин во время прямой линии. Это необходимо, чтобы «сузить до нуля» возможности мошенников, считает президент.

Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средств

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Фото: Shutterstock.com

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