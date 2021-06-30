Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средств

Кирилл Билык
Банки должны контролировать переводы и получение денежных средств, заявил Владимир Путин во время прямой линии. Это необходимо, чтобы «сузить до нуля» возможности мошенников, считает президент.
Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средствКирилл Билык
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мобильное приложение или мобильная версия сайта: что лучше всего работает в 2021 году
- 2 Хакеры атаковали прямую линию с Путиным
- 3 Лейбл c Элджеем и Imanbek инвестировал 30 млн рублей в выпускника Sber500 сервис Amadei
- 4 Японская Disco обязала «удаленщиков» платить коллегам в офисе
- 5 «Я попросил ребят написать на листочке сумму, после которой нельзя торговаться», — история стартапа «Авибус»