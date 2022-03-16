Ключевую роль в восстановлении экономики должен сыграть частный бизнес — Путин

Владимир Путин анонсировал меры поддержки граждан, бизнеса и экономики. Они в частности касаются повышения прожиточного минимума, размера оплаты труда, пенсий. Президент заявил, что ключевую роль в восстановлении экономики России должен сыграть частный бизнес.
О подписании указа о мерах по «обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения» Владимир Путин объявил на совещании с Правительством РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.
Меры, анонсированные Владимиром Путиным, касаются повышения уровня жизни россиян, повышения пенсий и соцвыплат, поддержки экономики, деятельности Банка России и региональных органов власти.
Социальные выплаты населению будут начисляться автоматически при изменении ситуации в семьях. При этом те же соцвыплаты, в также минимальный размер оплаты труда, пенсии и заработные платы бюджетников должны быть увеличены.
По словам Владимира Путина, необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами, а административные барьеры для бизнеса – снизить. Ключевую роль в восстановлении экономики, по словам Владимира Путина, должен сыграть частный бизнес.
Владимир Путин также отметил, что Банк России не будет печатать деньги, потому что у бюджета России достаточно доходов.
Владимир Путин сказал, что необходимые в новых реалиях структурные изменения в экономике приведут к росту безработицы и инфляции. Перед правительством стоит задача минимизировать их.
Фото на обложке: Photographer RM /
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