Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов. Она будет действовать с 14 марта 2022 года до 28 февраля 2023 года.
Владимир Путин в среду подписал закон о четвертом этапе так называемой амнистии капиталов. Документ под подписью президента РФ опубликован на портале правовой информации.
Амнистия начнет действовать 14 марта 2022 года и закончится 28 февраля 2023 года. Под ее действие не попадут активы в криптовалюте.
Чтобы попасть под амнистию, физическим лицам нужно перевести деньги и финансовые активы в российскую юрисдикцию, а наличные внести на счет, открытый в российском банке.
Закон подразумевает освобождение от преследования за уклонение от уплаты таможенных платежей и различных пошлин, а также нарушений в сфере налогообложения.
Третий этап амнистии капиталов начался в 2015 году и продлился до 2020 года.
Фото на обложке: E. S. Nugraha /
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