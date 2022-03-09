Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов. Она будет действовать с 14 марта 2022 года до 28 февраля 2023 года.

Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов

Владимир Путин в среду подписал закон о четвертом этапе так называемой амнистии капиталов. Документ под подписью президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Амнистия начнет действовать 14 марта 2022 года и закончится 28 февраля 2023 года. Под ее действие не попадут активы в криптовалюте.

Чтобы попасть под амнистию, физическим лицам нужно перевести деньги и финансовые активы в российскую юрисдикцию, а наличные внести на счет, открытый в российском банке.

Закон подразумевает освобождение от преследования за уклонение от уплаты таможенных платежей и различных пошлин, а также нарушений в сфере налогообложения.

Третий этап амнистии капиталов начался в 2015 году и продлился до 2020 года.

Фото на обложке: E. S. Nugraha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России временно отменят налог на проценты по банковским вкладам
  2. 2 Нельзя вывозить из РФ импортные медикаменты, а закупки компаний под санкциями теперь конфиденциальны
  3. 3 Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта
  4. 4 Упрощенка: 6 законных способов уменьшить налоги в 2022 году
  5. 5 Как претендовать на президентский грант: инструкция для начинающих
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

Все ВОЗМОЖНОСТИ