Владимир Путин предложил продлить компенсации бизнесу за использование СБП

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты компенсации комиссии малому и среднему бизнесу (МСБ) за использование Системы быстрых платежей (СБП). Также глава государства попросил правительство разработать налоговые вычеты при долгосрочном инвестировании в акции российских компаний и высказал свое мнение о криптовалютах.

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам, такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителя, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно его продлить как минимум на полгода», — заявил Путин.

Компенсация для МСБ банковской комиссии при использовании СБП введена в июля 2021 года, на нее было выделено 500 млн рублей.

Также Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по налоговым вычетам, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц, при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги российских компаний.

Говоря о криптовалютном рынке, президент России в очередной раз отметил их сильную волатильность.

«В некоторых странах используется криптовалюта, а некоторых странах она просто запрещена, по-моему в Китае она запрещена, в некоторых других запрещена, но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент допустил, что возможно «за этим будущее». Хотя, конечно, в некоторых государствах, некоторых экономиках все шире и шире применяются криптовалюты, может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться», — сказал Путин.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!