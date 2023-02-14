Путин проведет первую с начала СВО встречу с крупным бизнесом в марте — «Ведомости»

Владимир Путин проведет первую с начала спецоперации на Украине встречу с представителями крупного бизнеса. Президент намерен посетить съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который пройдет с 16 по 18 марта.
О возможности проведения встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса России пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и администрации президента.
Президент может встретиться с бизнесом на съезде РСПП, который пройдет с 16 по 18 марта. Издание отмечает, что мероприятие станет первой с начала спецоперации на Украине публичной встречей Владимира Путина с представителями бизнеса.
Один из собеседников «Ведомостей» считает, что у бизнеса накопились вопросы, которые требуют прямого диалога с властью. Поэтому встреча с президентом для предпринимателей будет шансом высказаться о проблемах и предложить пути их решения, отметил источник издания.
Последняя публичная встреча Владимира Путина с представителями бизнеса состоялась 24 февраля 2022 года после того, как было объявлено о начале специальной операции на Украине.
Фото на обложке: Shag 7799 /
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