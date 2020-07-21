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Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет
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Анна Оленькова
Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В число целей попало успешное предпринимательство.
Владимир Путин определил новые цели России на 10 летАнна Оленькова
Цели, обозначенные президентом:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
Так, в рамках сохранения населения планируется:
- обеспечить устойчивый рост численности россиян;
- повысить продолжительность жизни до 78 лет;
- снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
- увеличить долю людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.
В рамках цели по самореализации и развитию талантов прописано:
- вхождение России в топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
- вхождение страны в десятку ведущих государств по объему научных исследований и разработок;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- создание условий для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»;
- увеличение доли людей, занимающихся волонтерской деятельностью, до 15%;
- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.
В рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» запланировано:
- улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год;
- улучшение качества городской среды в 1,5 раза;
- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (сортировка отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза);
- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
- экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, Байкал и Телецкое озеро.
Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает в себя:
- обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
- устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
- реальный рост инвестиций в основной капитал (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);
- реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);
- увеличение численности занятых в сфере МСБ, включая ИП и самозанятых, до 25 млн человек.
Цель, связанная с цифровой трансформацией, предполагает:
- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;
- рост доли домохозяйств, у которых есть доступ к интернету, до 97%;
- увеличение вложений в российские ИТ-решения в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
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