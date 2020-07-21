Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В число целей попало успешное предпринимательство.

Цели, обозначенные президентом:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Так, в рамках сохранения населения планируется:

обеспечить устойчивый рост численности россиян;

повысить продолжительность жизни до 78 лет;

снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

увеличить долю людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

В рамках цели по самореализации и развитию талантов прописано:

вхождение России в топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

вхождение страны в десятку ведущих государств по объему научных исследований и разработок;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

создание условий для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»;

увеличение доли людей, занимающихся волонтерской деятельностью, до 15%;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

В рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» запланировано:

улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год;

улучшение качества городской среды в 1,5 раза;

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (сортировка отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза);

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, Байкал и Телецкое озеро.

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает в себя:

обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

реальный рост инвестиций в основной капитал (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);

увеличение численности занятых в сфере МСБ, включая ИП и самозанятых, до 25 млн человек.

Цель, связанная с цифровой трансформацией, предполагает:

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;

рост доли домохозяйств, у которых есть доступ к интернету, до 97%;

увеличение вложений в российские ИТ-решения в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

Правительству предстоит до 30 октября представить план по достижению национальных целей.