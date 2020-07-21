Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В число целей попало успешное предпринимательство.

Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет

Цели, обозначенные президентом:

  1. сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  2. возможности для самореализации и развития талантов;
  3. комфортная и безопасная среда для жизни;
  4. достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  5. цифровая трансформация.

Так, в рамках сохранения населения планируется:

  • обеспечить устойчивый рост численности россиян;
  • повысить продолжительность жизни до 78 лет; 
  • снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
  • увеличить долю людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

В рамках цели по самореализации и развитию талантов прописано:

  • вхождение России в топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
  • вхождение страны в десятку ведущих государств по объему научных исследований и разработок;
  • формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
  • создание условий для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»;
  • увеличение доли людей, занимающихся волонтерской деятельностью, до 15%;
  • увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

В рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» запланировано:

  • улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год;
  • улучшение качества городской среды в 1,5 раза;
  • создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (сортировка отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза);
  • снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
  • экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, Байкал и Телецкое озеро.

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает в себя:

  • обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
  • устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
  • реальный рост инвестиций в основной капитал (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);
  • реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров (не меньше 70% по сравнению с показателем 2020 года);
  • увеличение численности занятых в сфере МСБ, включая ИП и самозанятых, до 25 млн человек.

Цель, связанная с цифровой трансформацией, предполагает:

  • достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы;
  • увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;
  • рост доли домохозяйств, у которых есть доступ к интернету, до 97%;
  • увеличение вложений в российские ИТ-решения в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
Правительству предстоит до 30 октября представить план по достижению национальных целей.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма