Путин запретил резидентам без разрешения ЦБ оплату доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний

Банк России получил право запрещать резидентам до конца года оплачивать доли, вклады, паи в имуществе зарубежных компаний. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте президента. Документ направлен на обеспечение финансовой стабильности в сфере валютного регулирования и содержит ряд других экономических мер.
Указ дополнит принятые ранее экономические меры властей РФ в связи «с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» по обеспечению финансовой стабильности РФ и о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.
Указ вводит запрет на проведение некоторых операций:
- До конца 2022 года запрещается без разрешения ЦБ проводить операции по оплате российскими компаниями и гражданами доли, вклада, пая в имуществе юрлица - нерезидента.
- Вводится запрет для операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Также в документе указано, что:
- Российские банки, на которые были наложены санкции, до 1 сентября 2022 года смогут исполнять обязательства по валютным счетам российских компаний в рублях по официальному курсу ЦБ. Но только по тем обязательствам, которые возникли до введения ограничений.
- ЦБ получил право ограничивать объем покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке РФ, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.
- Экспортеры получили возможность по разрешению ЦБ не придерживаться нормы продажи валютной выручки в размере 80% и снизить этот лимит на сумму направляемую компаниями на погашение валютных долгов (кредитов, процентов, штрафов) перед банками РФ.
Фото на обложке: Asatur Yesayants /
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