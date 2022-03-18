Банк России получил право запрещать резидентам до конца года оплачивать доли, вклады, паи в имуществе зарубежных компаний. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте президента. Документ направлен на обеспечение финансовой стабильности в сфере валютного регулирования и содержит ряд других экономических мер.

Путин запретил резидентам без разрешения ЦБ оплату доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний