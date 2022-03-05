Владимир Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления

Выходом из текущей экономической ситуации в России может стать только максимальная экономическая свобода для бизнеса, заявил Владимир Путин. Президент поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб.

«Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно: максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом», — отметил Путин.

Президент сообщил, что правительство работает над снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства. Глава государства поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в тех случаях, когда возмещен ущерб.

«Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», — заявил Путин.

В части налоговых преступлений правонарушения недопустимы, но уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, указал президент.

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