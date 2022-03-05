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Владимир Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Выходом из текущей экономической ситуации в России может стать только максимальная экономическая свобода для бизнеса, заявил Владимир Путин. Президент поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб.

Владимир Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления

«Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно: максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом», — отметил Путин.

Президент сообщил, что правительство работает над снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства. Глава государства поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в тех случаях, когда возмещен ущерб.

«Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», — заявил Путин.

В части налоговых преступлений правонарушения недопустимы, но уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, указал президент.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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