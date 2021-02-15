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Путин и Маск в Clubhouse? Песков оценил возможность разговора

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse интересным. Однако, по словам пресс-атташе, сначала надо «всё проверить». 

Путин и Маск в Clubhouse? Песков оценил возможность разговора

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным интересным. Однако, отметил Песков, такую возможность нужно изучить. 

«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно Путин не использует соцсети лично, он их не ведёт. Это очень интересное предложение, но нам нужно понять, что имеется в виду», — сказал Песков.

Он добавил, что сначала Кремль проверить соцсеть Clubhouse, а затем «отреагирует».

Фото: Evgenyi/Depositphotos

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