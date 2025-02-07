Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году

Владимир Путин поручил правительству в 2025 году добиться снижения уровня инфляции. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Темпы экономического роста в России оказались не только выше внутренних прогнозов, но и превзошли мировые показатели, заявил президент. «Это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова», — отметил Путин. Но добавил, что в 2025 году правительству нужно выйти на траекторию сбалансированного роста экономики и снизить инфляцию.

Текущий уровень инфляции — вызов для России, считает Путин. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,5%, а к 3 февраля достигла уже 9,9%, напомнил президент.

Мишустин сообщил, что годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд. При этом он тоже считает текущие цены вызовом. «Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики», — отметил премьер.

По данным Росстата, инфляция с 28 января по 3 февраля составила 0,16%, замедлившись на 0,4 п.п. По оценкам Минэкономразвития, инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 9,92% против 9,95% неделей ранее.

Центробанк прогнозирует на 2025 год инфляцию в диапазон 4,5-5%. Но бизнес ожидает, что рост цен может быть вдвое, а то и втрое выше, показал январский мониторинг настроений бизнеса. Многие отрасли готовятся к очередному скачку цен из-за роста налогов, затрат на логистику и склады.

Фото на обложке: Администрация Президента России