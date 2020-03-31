Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработка. Об этом президент рассказал в обращении к россиянам. Также Путин анонсировал отсрочку кредитов и новые налоги.

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Продолжат работу транспорт, органы власти, медицинские учреждения, банки и другие структуры жизнеобеспечения.

Меры поддержки населения и бизнеса:

ввести доплаты к материнскому капиталу — по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев;

все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, без подтверждений;

установить размер оплаты больничного — не меньше 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц до конца года;

увеличить пособие по безработице — с 8 до 12 тысяч рублей;

предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочку получат заемщики, чьи доходы упали более чем на 30% из-за эпидемии коронавируса;

ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании долгов и штрафов;

дать малому и среднему бизнесу отсрочку по всем налогам, кроме НДС;

предоставить отсрочку по кредитам для малого и среднего бизнеса на полгода. Кредиты индивидуальных предпринимателей будут пролонгированы;

снизить страховые взносы для зарплат, превышающих МРОТ — с 30 до 15%.

Кроме того, Путин заявил о дополнительных налогах. Доход с банковских вкладов или инвестиций в облигации на сумму от 1 млн рублей будет облагаться налогом в размере 13%. На вывод дивидендов в офшор вводится налог в размере 15%.

Фото: Zastolskiy Victor / Shutterstock