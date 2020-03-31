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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработка. Об этом президент рассказал в обращении к россиянам. Также Путин анонсировал отсрочку кредитов и новые налоги. 

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Продолжат работу транспорт, органы власти, медицинские учреждения, банки и другие структуры жизнеобеспечения. 

Меры поддержки населения и бизнеса: 

  • ввести доплаты к материнскому капиталу — по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев;
  • все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, без подтверждений;
  • установить размер оплаты больничного — не меньше 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц до конца года;
  • увеличить пособие по безработице — с 8 до 12 тысяч рублей;
  • предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочку получат заемщики, чьи доходы упали более чем на 30% из-за эпидемии коронавируса;
  • ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании долгов и штрафов;
  • дать малому и среднему бизнесу отсрочку по всем налогам, кроме НДС;
  • предоставить отсрочку по кредитам для малого и среднего бизнеса на полгода. Кредиты индивидуальных предпринимателей будут пролонгированы;
  • снизить страховые взносы  для зарплат, превышающих МРОТ — с 30 до 15%.

Кроме того, Путин заявил о дополнительных налогах. Доход с банковских вкладов или инвестиций в облигации на сумму от 1 млн рублей будет облагаться налогом в размере 13%. На вывод дивидендов в офшор вводится налог в размере 15%. 

Фото: Zastolskiy Victor / Shutterstock

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