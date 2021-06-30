Хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Хакеры атаковали прямую линию с Владимиром Путиным, сообщила в эфире ведущая мероприятия. Это привело к потере связи президента с россиянами во время видео и голосовых звонков. «Шутите? Серьезно?», – отреагировал на слова об атаках Путин.
Об атаках на прямую линию с президентом в эфире сообщила ведущая мероприятия Екатерина Березовская.
«Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки», – сказала она, добавив, что «все нас смотрят».
«Шутите? Серьезно?», – отреагировал президент, сказав, что «оказывается есть кузбасские хакеры» (звонившая на прямую линию Елена Калинина живет в Новокузнецке, прим. ред.).
В «Ростелекоме» заявили «РИА Новости», что пытаются блокировать DDoS-атаки.
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Фото: эфир «Первого канала»
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