Запрет проверок, декриминализация и снижение ответственности: что Путин сказал о бизнесе на ПМЭФ

Владимир Путин выступил на ПМЭФ и призвал пересмотреть отношение к бизнесу и его ведению. В частности, президент предложил полностью отказаться от большинства плановых проверок некоторых видов бизнеса и подумать над декриминализацией экономических составов.
Президент выступил с речью перед участниками Петербургского международного экономического форума. Трансляция с мероприятия ведется в прямом эфире.
Владимир Путин выступил с несколькими предложениями относительно ведения бизнеса в России. Так, глава государства предложил отказаться от большинства плановых проверок бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинением вреда.
Также президент призвал «аккуратно подойти» к декриминализации экономических составов, например тех, кто работает без лицензии или аккредитации. Путин также призвал подумать о повышении порога для привлечения к ответственности бизнесменов за неуплату различных платежей, в том числе налоговых.
Кроме того, президент призвал Верховный суд и правительство подготовить поправки в регламент заключения предпринимателей под стражу и сроков предварительного следствия по их делам.
Развитие экономики нужно обеспечить с опорой на частный бизнес и снижать на него административную нагрузку, заявил Путин.
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