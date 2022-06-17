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Запрет проверок, декриминализация и снижение ответственности: что Путин сказал о бизнесе на ПМЭФ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин выступил на ПМЭФ и призвал пересмотреть отношение к бизнесу и его ведению. В частности, президент предложил полностью отказаться от большинства плановых проверок некоторых видов бизнеса и подумать над декриминализацией экономических составов.

Запрет проверок, декриминализация и снижение ответственности: что Путин сказал о бизнесе на ПМЭФ

Президент выступил с речью перед участниками Петербургского международного экономического форума. Трансляция с мероприятия ведется в прямом эфире.

Владимир Путин выступил с несколькими предложениями относительно ведения бизнеса в России. Так, глава государства предложил отказаться от большинства плановых проверок бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинением вреда.

Также президент призвал «аккуратно подойти» к декриминализации экономических составов, например тех, кто работает без лицензии или аккредитации. Путин также призвал подумать о повышении порога для привлечения к ответственности бизнесменов за неуплату различных платежей, в том числе налоговых.

Кроме того, президент призвал Верховный суд и правительство подготовить поправки в регламент заключения предпринимателей под стражу и сроков предварительного следствия по их делам.

Развитие экономики нужно обеспечить с опорой на частный бизнес и снижать на него административную нагрузку, заявил Путин.

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