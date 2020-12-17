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Путин о «рывке Мишустина» и поддержке бизнеса: «Стратегические цели никто не отменял»

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

По словам Путина, как только в стране будет проведена вакцинация и сняты ограничения, экономика почувствует себя лучше. Что касается «рывка Мишустина», то Путин подчеркнул, что поставленные стратегические цели перед правительством, в том числе по экономике, никто не отменял.

Путин о «рывке Мишустина» и поддержке бизнеса: «Стратегические цели никто не отменял»

Отвечая на подрос о «больном ударе коронавируса по экономике» в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин отметил, что выход из кризиса зависит от того, когда в стране проведут вакцинацию и снимут ограничения. 

«Рассчитываю, что в ближайшие полгода ситуация изменится в лучшую сторону», — отметил президент. 

По его словам, наиболее пострадали от пандемии авиационные перевозки, железнодорожные, а также розница непродовольственных товаров и сфера услуг. 

«Что мы сделали? Мы перенесли все платежи, кроме НДС, несколько раз выдавали грант, дали кредит под нулевую ставку, кредит под 2% с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90% состава работников. Мы перенесли на поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Целый набор мер, которые в целом поддержали пострадавшие отрасли», — напомнил Путин.

На слова журналиста о том, что от пришедшей команды Мишустина все ожидали «экономического рывка», президент заметил, что пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но «стратегические цели никто не отменял». 

«Правительство в условиях борьбы с пандемией работало эффективно. За это их нужно и можно поблагодарить. Изменения инициирует председатель правительства. Пока там ничего не планируется, никаких кадровых изменений. Правительство формировалось под стратегические цели, оно им отвечает. Была критика изначально, сможем ли мы добиться целей. В целом да. Есть дополнительные вопросы, но несмотря на пандемию мы будем развиваться», —пояснил Путин.

Фото: Kremlin.ru

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