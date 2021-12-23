Путин ответил на вопрос о деструктивном контенте в интернете

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос о распространении деструктивного контента в интернете. По словам президента, его появление связано с желание коммерческих компаний заработать на детях.
Президент связал нападения на российские школы и рост числа детских суицидов с его распространением в сети, в том числе иностранными компаниями.
«Это одна из проблем не только России. Бизнес, прежде всего, хочет получить деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Вопрос номер один для них — это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления с этим связанные, в том числе призывы к суициду, трагедии в школах»,— сказал Владимир Путин.
Президент не исключил, что в России могут ужесточить меры по пресечению распространения подобной информации.
«Нам бы очень не хотелось прибегать к крайним мерам, но, если нас будут вынуждать, мы будем наращивать требования», — добавил президент.
Вопрос о распространении подобной информации обсуждается не только в России, но и в США.
«В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего», — сообщил президент РФ.
В России Meta, Twitter, TikTok и некоторые другие IT-компании оштрафованы на дестяки миллионов рублей за отказ удались призывы к несовершеннолетним к участию в митингах.
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Фото на обложке: Kremlin.ru
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