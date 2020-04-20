Владимир Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин продлил действие паспортов и водительских прав. Действительными будут признавать документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля.

«Признать действительными паспорт гражданина Российской Федерации и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в указе, подписанном президентом.

Для россиян, достигших 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля и не получивших паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или загранпаспорт.

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