Россияне назвали «человека года» в разных сферах жизни общества — политиком года стал Владимир Путин

Фонд «Общественное мнение» опубликовал список людей из разных сфер общественной жизни, которых россияне назвали «человеком года». Спортсменом года стал боец Хабиб Нурмагомедов, деятелем культуры – Александр Градский, звание «политик года» досталось Владимиру Путину.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил голосование в трех номинациях: спортсмен года, деятель культуры года и политик года. В каждой из номинаций большинство россиян выбрали вариант «затрудняюсь ответить или нет ответа», но все же в каждом рейтинге определился свой лидер.

3% респондентов назвали «спортсменом года» бойца Хабиба Нурмагомедова. Экс-чемпион по смешанным единоборствам уже завершил карьеру и планирует проводить турниры под собственным брендом. 7% россиян присвоили звание «спортсмен года» «фигуристам в целом», 4% – гимнастам.

В номинации «деятель культуры года» больше голосов – 3%, набрал Александр Градский. Артист скончался 28 ноября. Также россияне упоминали Никиту Михалкова и «других актеров и режиссеров». 68% затруднились назвать лучшего в этой категории.

Меньше всего отметивших, что они «затрудняются с ответом», оказалось в категории «политик года». Абсолютным лидером голосования стал президент России Владимир Путин. За его кандидатуру проголосовали 21% опрошенных. 7% отдали свой голос премьер-министру Михаилу Мишустину. 18% россиян, отвечая на вопрос о «политике года», отметили, что «таких нет».

Участниками исследования ФОМ стали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов России.

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