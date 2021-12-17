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Россияне назвали «человека года» в разных сферах жизни общества — политиком года стал Владимир Путин

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд «Общественное мнение» опубликовал список людей из разных сфер общественной жизни, которых россияне назвали «человеком года». Спортсменом года стал боец Хабиб Нурмагомедов, деятелем культуры – Александр Градский, звание «политик года» досталось Владимиру Путину.

Россияне назвали «человека года» в разных сферах жизни общества — политиком года стал Владимир Путин

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил голосование в трех номинациях: спортсмен года, деятель культуры года и политик года. В каждой из номинаций большинство россиян выбрали вариант «затрудняюсь ответить или нет ответа», но все же в каждом рейтинге определился свой лидер.

3% респондентов назвали «спортсменом года» бойца Хабиба Нурмагомедова. Экс-чемпион по смешанным единоборствам уже завершил карьеру и планирует проводить турниры под собственным брендом. 7% россиян присвоили звание «спортсмен года» «фигуристам в целом», 4% – гимнастам.

В номинации «деятель культуры года» больше голосов – 3%, набрал Александр Градский. Артист скончался 28 ноября. Также россияне упоминали Никиту Михалкова и «других актеров и режиссеров». 68% затруднились назвать лучшего в этой категории.

Меньше всего отметивших, что они «затрудняются с ответом», оказалось в категории «политик года». Абсолютным лидером голосования стал президент России Владимир Путин. За его кандидатуру проголосовали 21% опрошенных. 7% отдали свой голос премьер-министру Михаилу Мишустину. 18% россиян, отвечая на вопрос о «политике года», отметили, что «таких нет».

Участниками исследования ФОМ стали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов России.

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Фото на обложке: Photographer RM / Shutterstock

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