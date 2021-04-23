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«Всем пива за счёт бармена»: бизнес и россияне отреагировали мемами на «майский подарок» Путина

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками дополнительными выходными. RB.RU собрал лучшее из реакции соцсетей:

«Всем пива за счёт бармена»: бизнес и россияне отреагировали мемами на «майский подарок» Путина

Фото: nn.ru.

Не смогли остаться в стороне и представители бизнеса.

Я очень и очень негодую. Люди вокруг теряют работы, бизнесы закрываются, многие несут существенные потери. Если взглянуть на экстремумы – экстрабогатые люди становятся еще богаче. А если посмотреть в целом – экономическое развитие России стагнирует, и не видно какой-то идеи по развитию, качественного вектора ни в словах, ни в действиях власти. 

Мы видим, как даже на государственных мероприятиях нет никакого соблюдения заявленных государством же норм. При этом принимаются эти очередные выходные меры «за счёт заведения», очень точечные и несистемные. Я вижу, как это все мешает, но не вижу положительных эффектов. Это очень грустно.

Павел Гужиков, основатель и CEO «Деньги вперёд»

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