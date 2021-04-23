«Всем пива за счёт бармена»: бизнес и россияне отреагировали мемами на «майский подарок» Путина

Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками дополнительными выходными. RB.RU собрал лучшее из реакции соцсетей:
Фото: nn.ru.
Владимир Путин - молодец!— FLUTZ ⛸ (@YOURFLUTZ) April 23, 2021
Политик, лидер и борец! pic.twitter.com/fWV6rzVQMm
⚡Владимир Путин: выходные в мае было предложено продлить в целях распространения коронавируса.— Хроника деградации (@sergeenko_i) April 23, 2021
(Снова актуально) Путин радостно заходит в бар и кричит: «Всем по пиву за счет бармена!»— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) April 23, 2021
Путин: объявляет выходные с 1 по 10 мая— Лезги_Урбанист (@LezgiUrbanist) April 23, 2021
Экономика России: pic.twitter.com/vmOl4h1Yze
Владимир Путин решил, что миролюбивое послание, отвод войск от границ с Украиной, допуск врачей к Навальному – этого всего маловато.— Графин невежливый (@art100780) April 23, 2021
Поэтому сперва «открыли» Египет и президент объявил, что выходные все дни с 1 по 10 мая. Уже второй день великая благодать снисходит на россиян.
Путин объявил выходные с 1 по 11 мая pic.twitter.com/1WZoaDEICZ— вера эдуардовна (@vierawera) April 23, 2021
ок?? Путин сделал выходные с 1 по 11 мая, вопрос, университеты сделают вид, что путина и выходных не существует?— х🅰️н белка🌖 (@_hjsg_) April 23, 2021
Не смогли остаться в стороне и представители бизнеса.
Я очень и очень негодую. Люди вокруг теряют работы, бизнесы закрываются, многие несут существенные потери. Если взглянуть на экстремумы – экстрабогатые люди становятся еще богаче. А если посмотреть в целом – экономическое развитие России стагнирует, и не видно какой-то идеи по развитию, качественного вектора ни в словах, ни в действиях власти.
Мы видим, как даже на государственных мероприятиях нет никакого соблюдения заявленных государством же норм. При этом принимаются эти очередные выходные меры «за счёт заведения», очень точечные и несистемные. Я вижу, как это все мешает, но не вижу положительных эффектов. Это очень грустно.
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