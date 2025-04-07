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Путин разрешил привлекать к работе детей от 14 лет в выходные на летних каникулах

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать к работе детей от 14 до 18 лет в выходные дни во время летних каникул, пишет ТАСС. Документ вступит в силу 1 сентября.
Путин разрешил привлекать к работе детей от 14 лет в выходные на летних каникулах
  1. Новости

Согласно закону, ребенок сможет работать в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческого отряда. Отряд должен быть включен в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой.

При этом, если ребенку 15 лет, то работодатель будет обязан получить от него письменное согласие на работу. Если ребенку 14, то потребуется согласие не только от него, но и от одного из родителей. Для привлечения к работе детей-сирот потребуется письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства.

  • Член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина говорила, что эта мера «будет способствовать повышению уровня профориентационной работы со школьниками и содействовать занятости подростков».
  • В декабре 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит высококвалифицированной рабочей силы в России достиг примерно 1,5 млн человек. Политик отмечал, что нехватка персонала в основном ощущается в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ.

Фото на обложке: 1st footage / Shutterstock / FOTODOM

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