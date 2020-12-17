«Тяжело уже было»: Путин рассказал о борьбе с бедностью и восстановлении экономики

Владимир Путин напомнил, что Россия уже переживала тяжёлые времена в начале нулевых. Как и тогда, сейчас есть план по борьбе с бедностью и развитию экономики.

Журналист Александр Гамов из «Комсомольской правды» на большой пресс-конференции Владимира Путина заявил, что коронавирус нанес удар по уровню жизни людей.

«Люди из регионов звонят и говорят — жить стало ужасно сложно. Безработица, падение покупательской способности, рубль падает, цены растут, смертность растет. Цены растут вверх с сентября. Почему об этом заговорили только сейчас, и есть ли программа борьбы с этим?», — спросил у Путина Гамов.

Президент на это заметил, что «так тяжело уже было». К примеру, в 2000 году за чертой бедности жила почти треть страны, на доходы, ниже прожиточного минимума.

«Мы в 2017 году вышли на планку 12,3% живущих за чертой бедности, сейчас планка поднялась до 13,5%. Это очень много. План, конечно, есть. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Цель амбициозная, но реальная», — подчеркнул Путин.

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