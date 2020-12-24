Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Глава государства порекомендовал властям регионов отметил, что поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя, соответствующее решение должны принять губернаторы.

Владимир Путин рекомендовал губернаторам сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе расширенного заседания Госсовета в среду предложил озвучил президенту такую идею.

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил Неверов.

Путин поддержал его идею.

Фото: Kremlin.ru