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НДС 0% для IT и туризма, снижение штрафов МСП, обновление «налога на роскошь»: Владимир Путин подписал ряд законов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Президент России Владимир Путин подписал ряд закон об антикризисных мерах, которые включают в себя различные налоговые и административные послабления для физических и юридических лиц.

НДС 0% для IT и туризма, снижение штрафов МСП, обновление «налога на роскошь»: Владимир Путин подписал ряд законов
  • Освобождение от НДФЛ

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные с 2021 года по 2023 год, и процентные доходы по вкладам в российских банках в 2021-2022 гг., которые подлежали бы уплате в 2022-2023 гг.

Необлагаемый доход будет исчисляться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году (если она повышается, то растет и необлагаемый доход).

От НДФЛ также освобождаются доходы в виде имущества и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранных организаций, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

  • Заявительный порядок возмещения НДС

Этот же документ предоставляет право применять заявительный порядок возмещения НДС тем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации или процедуры банкротства.

  • Снижение административной нагрузки на МСП

Согласно документу, если правонарушение совершено предприятием впервые и без вреда здоровью людей или окружающей среде, мера ответственности – только предупреждение.

Штраф для социально-ориентированных НКО и МСП снижается до размера штрафа для индивидуальных предпринимателей за аналогичные нарушения.

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Исключается двойная ответственность за одно и то же нарушение для юридического и должностного лица.

За одну проверку взимается только один штраф.

  • Нулевая ставка НДС для IT, туризма и домов культуры

На 2022-2024 гг. устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для компаний IT-сектора.

Для туриндустрии и гостиничного бизнеса нулевой НДС будет действовать 5 лет.

Компании этих сфер могут также делать ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли.

Нулевая ставка налога на прибыль устанавливается также для муниципальных домов и дворцов культуры.

  • Регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций

До конца 2022 года разрешен ввоз в РФ и продажа иностранных препаратов в оригинальной упаковке с этикеткой на русском языке.

Задерживать товары на складе, создавая искусственный дефицит, запрещается.

В случае дефицита медикаментов кабмин может принять решение об упрощенном порядке допуска иностранных лекарств на российский рынок.

Производители медицинских изделий не могут приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее чем за полгода.

Правительство РФ в 2022 и 2023 годах может устанавливать особые порядки оказания медпомощи россиянам, иностранцам и лицам без гражданства.

  • Обновление «налога на роскошь»

Президент России Владимир Путин повысил цену легковых автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом, с 3 млн рублей до 10 млн рублей.

Фото на обложке: NARegnum / Depositphotos

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