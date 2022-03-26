НДС 0% для IT и туризма, снижение штрафов МСП, обновление «налога на роскошь»: Владимир Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд закон об антикризисных мерах, которые включают в себя различные налоговые и административные послабления для физических и юридических лиц.

Освобождение от НДФЛ

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные с 2021 года по 2023 год, и процентные доходы по вкладам в российских банках в 2021-2022 гг., которые подлежали бы уплате в 2022-2023 гг.

Необлагаемый доход будет исчисляться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году (если она повышается, то растет и необлагаемый доход).

От НДФЛ также освобождаются доходы в виде имущества и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранных организаций, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Заявительный порядок возмещения НДС

Этот же документ предоставляет право применять заявительный порядок возмещения НДС тем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации или процедуры банкротства.

Снижение административной нагрузки на МСП

Согласно документу, если правонарушение совершено предприятием впервые и без вреда здоровью людей или окружающей среде, мера ответственности – только предупреждение.

Штраф для социально-ориентированных НКО и МСП снижается до размера штрафа для индивидуальных предпринимателей за аналогичные нарушения.

Исключается двойная ответственность за одно и то же нарушение для юридического и должностного лица.

За одну проверку взимается только один штраф.

Нулевая ставка НДС для IT, туризма и домов культуры

На 2022-2024 гг. устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для компаний IT-сектора.

Для туриндустрии и гостиничного бизнеса нулевой НДС будет действовать 5 лет.

Компании этих сфер могут также делать ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли.

Нулевая ставка налога на прибыль устанавливается также для муниципальных домов и дворцов культуры.

Регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций

До конца 2022 года разрешен ввоз в РФ и продажа иностранных препаратов в оригинальной упаковке с этикеткой на русском языке.

Задерживать товары на складе, создавая искусственный дефицит, запрещается.

В случае дефицита медикаментов кабмин может принять решение об упрощенном порядке допуска иностранных лекарств на российский рынок.

Производители медицинских изделий не могут приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее чем за полгода.

Правительство РФ в 2022 и 2023 годах может устанавливать особые порядки оказания медпомощи россиянам, иностранцам и лицам без гражданства.

Обновление «налога на роскошь»

Президент России Владимир Путин повысил цену легковых автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом, с 3 млн рублей до 10 млн рублей.

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