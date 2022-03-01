Владимир Путин подписал указ, согласно которому из России запрещено вывозить иностранную валюту в размере более $10 тысяч. Экономическая мера в ответ на санкции против России действует со 2 марта.

Владимир Путин запретил вывозить из России более $10 тысяч в иностранной валюте — указ