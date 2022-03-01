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Владимир Путин запретил вывозить из России более $10 тысяч в иностранной валюте — указ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин подписал указ, согласно которому из России запрещено вывозить иностранную валюту в размере более $10 тысяч. Экономическая мера в ответ на санкции против России действует со 2 марта.

Владимир Путин запретил вывозить из России более $10 тысяч в иностранной валюте — указ

Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, из России теперь запрещено вывозить иностранную валюту в наличных в эквиваленте более $10 тысяч. Сумма будет рассчитываться относительно официального курса Центрального Банка РФ на день вывоза.

Фото на обложке: Photographer RM / Shutterstock

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