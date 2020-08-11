Путин заявил о регистрации в России первой вакцины против коронавируса
Президент Владимир Путин рассказал о регистрации в России первой вакцины против коронавируса. По словам главы государства, она эффективна и формирует устойчивый иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — рассказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что вакцина прошла все необходимые проверки.
Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку с новой вакциной.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле, она приняла участие в эксперименте. После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов с небольшим и все. После второго укола температура немного поднялась, но все сошло на нет. Чувствует себя хорошо», — цитирует РБК слова Путина.
Препарат начнут производить центр Гамалеи Минздрава России и компания «Биннофарм». Одновременно отрабатываются технические регламенты, чтобы масштабировать производство вакцины.
«Биннофарм» планирует запустить массовое производство препарата к концу года. Компания сможет производить около 1,5 млн доз в год. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России.
В производство и продвижение препарата за рубежом инвестирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, интерес к вакцине проявляет ряд стран.
Фото: HQuality / Shutterstock
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