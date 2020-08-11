Президент Владимир Путин рассказал о регистрации в России первой вакцины против коронавируса. По словам главы государства, она эффективна и формирует устойчивый иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о регистрации в России первой вакцины против коронавируса