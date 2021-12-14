Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год

Президент РФ Владимир Путин высказался против введения дополнительных коронавирусных ограничений на транспорте с QR-кодами на новогодние праздники. Об этом глава государства заявил на заседании с членами правительства 14 декабря.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Владимир Путин.
Глава государства заслушал доклады вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об аналогичных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева о законодательной инициативе.
Ранее в России отказались от идеи ввести QR-коды для детей.
При этом комитет по здравоохранению в Госдуме РФ рекомендовал нижней палате поддержать проект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах.
В настоящее время получить QR-код могут завершившие вакцинацию или переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев граждане. Кроме того, его собираются выдавать, если есть достаточный уровень антител. Также QR-коды смогут получить россияне, сделавшие прививку иностранными вакцинами.
В ряде регионов России QR-код ввели для посещения торговых центров, ресторанов, бань, саун, фитнес-клубов, салонов красоты.
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Фото на обложке: pexels.com
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