Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год

Президент РФ Владимир Путин высказался против введения дополнительных коронавирусных ограничений на транспорте с QR-кодами на новогодние праздники. Об этом глава государства заявил на заседании с членами правительства 14 декабря.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Владимир Путин.

Глава государства заслушал доклады вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об аналогичных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева о законодательной инициативе.

Ранее в России отказались от идеи ввести QR-коды для детей.

При этом комитет по здравоохранению в Госдуме РФ рекомендовал нижней палате поддержать проект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах.

В настоящее время получить QR-код могут завершившие вакцинацию или переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев граждане. Кроме того, его собираются выдавать, если есть достаточный уровень антител. Также QR-коды смогут получить россияне, сделавшие прививку иностранными вакцинами.

В ряде регионов России QR-код ввели для посещения торговых центров, ресторанов, бань, саун, фитнес-клубов, салонов красоты.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com