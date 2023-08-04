Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Налог на сверхприбыль и блокировка счетов иностранных компаний: какие законы подписал Путин

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Путин 4 августа подписал два имеющих важность для бизнеса закона. Первый обязывает ряд предприятий уплатить в бюджет налог на сверхприбыль, второй – позволяет блокировать имущество и счета иностранных компаний, в отношении которых Россия ввела санкции. Кого блокировать, а кого нет – решит президент.

Налог на сверхприбыль и блокировка счетов иностранных компаний: какие законы подписал Путин

Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.

Налог коснется предприятий, которые в 2021-2022 году получили среднюю прибыль более 1 млрд рублей. Его нужно уплатить до 28 января 2024 года – это 10% от суммы превышения прибыли в этом периоде по отношению к 2018-2019 годам. Если заплатить налог до 30 ноября 2023 года, то ставка будет в два раза меньше – 5%.

Также Путин подписал закон о праве блокировать имущество и счета иностранных компаний и иностранцев, против которых Россия ввела санкции. Закон вступит в силу в феврале 2024 года. Кого блокировать, а кого нет – решает президент по представлению Совета безопасности.

Кроме того, этот закон запрещает финансовым учреждениям обслуживать заграничные переводы, если получателем средств является лицо под санкциями. За нарушение закона Банк России сможет штрафовать организации на сумму до 5 млн рублей.

Фото на обложке: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «МТС Банк» подал иск к Euroclear на 3,47 млрд рублей
  2. 2 «Почта Банк» попросил клиентов за границей снять деньги с карт UnionPay
  3. 3 Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке
  4. 4 Санкции подтолкнули Россию к созданию собственных камней для керлинга
  5. 5 Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов в Euroclear
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Начни игру

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

08 августа 2023

INNOWEEK’23

08 августа 2023

Экспортеры 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ