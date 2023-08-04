Налог на сверхприбыль и блокировка счетов иностранных компаний: какие законы подписал Путин

Путин 4 августа подписал два имеющих важность для бизнеса закона. Первый обязывает ряд предприятий уплатить в бюджет налог на сверхприбыль, второй – позволяет блокировать имущество и счета иностранных компаний, в отношении которых Россия ввела санкции. Кого блокировать, а кого нет – решит президент.
Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
Налог коснется предприятий, которые в 2021-2022 году получили среднюю прибыль более 1 млрд рублей. Его нужно уплатить до 28 января 2024 года – это 10% от суммы превышения прибыли в этом периоде по отношению к 2018-2019 годам. Если заплатить налог до 30 ноября 2023 года, то ставка будет в два раза меньше – 5%.
Также Путин подписал закон о праве блокировать имущество и счета иностранных компаний и иностранцев, против которых Россия ввела санкции. Закон вступит в силу в феврале 2024 года. Кого блокировать, а кого нет – решает президент по представлению Совета безопасности.
Кроме того, этот закон запрещает финансовым учреждениям обслуживать заграничные переводы, если получателем средств является лицо под санкциями. За нарушение закона Банк России сможет штрафовать организации на сумму до 5 млн рублей.
Фото на обложке: Sasa Dzambic Photography /
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