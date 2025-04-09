СДЭК: четверть россиян выбирают постаматы, чтобы не пересекаться с людьми

Доставку из пунктов выдачи заказов предпочитают 88% россиян, показал опрос международного оператора экспресс-доставки СДЭК. Для покупателей важна доступность таких точек (65%), гибкость — не нужно подстраиваться под график курьера (53%), и возможность сразу убедиться, что с заказом все в порядке (47%), говорится в результатах исследования.

Покупателям одежды и обуви важно, чтобы вещи можно было примерить на месте — так сказали чуть меньше половины опрошенных. Популярнее всего самовывоз из ПВЗ в Челябинске, где его выбирают 100% опрошенных, а также в Краснодарском крае (91%), Самаре (90%), Уфе (87%) и Новосибирске (76%).

На втором месте — постаматы, которые выбирают 22% респондентов. Такой формат предпочитают жители Перми, Московской области и пользователи из-за рубежа — по 8% соответственно, а также Казани (7%) и Москвы (6%). Основные причины — отсутствие очередей (70%), удобное расположение (64%) и возможность забрать посылку в любое время (53%). Также четверть опрошенных заявили, что забирать так заказ комфортнее, так как не нужно взаимодействовать с людьми.

Только 5% россиян выбирают бесконтактную доставку до двери. Среди причин — экономия времени (59%), снижение дискомфорта от общения (47%) и конфиденциальность (30%). По мнению респондентов, в будущем такая доставка должна применяться для товаров для взрослых (34%), интимной гигиены (31%), а также лекарств и препаратов (27%).

В конце марта СДЭК запустил новый сервис для ритейлеров — автоматизированные возвраты с использованием мощностей складов фулфилмента. Автовозврат полностью исключает необходимость участия интернет-магазинов в обработке возвращенных товаров — вплоть до автоматического формирования документов.

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