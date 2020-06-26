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Демо-день второго набора PwC Russia Accelerator пройдет онлайн

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Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

2 июля пройдет демо-день второго набора корпоративного акселератора PwC Russia Accelerator. Стартапы-участники, прошедшие программу акселерации, представят результаты пилотирования своих проектов.

Демо-день второго набора PwC Russia Accelerator пройдет онлайн

PwC Russia Accelerator — это программа для технологических компаний, которая дает участникам возможность получить доступ к клиентам и партнерам PwC и ускорить развитие своего бизнеса. Оператором программы выступает компания YellowRockets.

Направление проектов:

  • кибербезопасность;
  • онлайн-обучение;
  • роботизированная автоматизация технологических процессов;
  • дата сайнс;
  • интернет вещей;
  • искусственный интеллект;
  • AR/VR;
  • блокчейн;
  • отраслевые решения.

Для участие необходима регистрация на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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