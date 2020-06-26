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Демо-день второго набора PwC Russia Accelerator пройдет онлайн
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Юлиана Трегуб
2 июля пройдет демо-день второго набора корпоративного акселератора PwC Russia Accelerator. Стартапы-участники, прошедшие программу акселерации, представят результаты пилотирования своих проектов.
Демо-день второго набора PwC Russia Accelerator пройдет онлайнЮлиана Трегуб
PwC Russia Accelerator — это программа для технологических компаний, которая дает участникам возможность получить доступ к клиентам и партнерам PwC и ускорить развитие своего бизнеса. Оператором программы выступает компания YellowRockets.
Направление проектов:
- кибербезопасность;
- онлайн-обучение;
- роботизированная автоматизация технологических процессов;
- дата сайнс;
- интернет вещей;
- искусственный интеллект;
- AR/VR;
- блокчейн;
- отраслевые решения.
Для участие необходима регистрация на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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