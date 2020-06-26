Демо-день второго набора PwC Russia Accelerator пройдет онлайн

PwC Russia Accelerator — это программа для технологических компаний, которая дает участникам возможность получить доступ к клиентам и партнерам PwC и ускорить развитие своего бизнеса. Оператором программы выступает компания YellowRockets.

Направление проектов:

кибербезопасность;

онлайн-обучение;

роботизированная автоматизация технологических процессов;

дата сайнс;

интернет вещей;

искусственный интеллект;

AR/VR;

блокчейн;

отраслевые решения.

Для участие необходима регистрация на сайте.