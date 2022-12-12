В «Гознаке» допустили возвращение в оборот пятирублевых купюр. Их могут начать выпускать в следующем году. Новые «старые» банкноты усовершенствуют, нанеся на них лак.
О возможном возвращении в оборот пятирублевых купюр сообщил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Он уточнил, что выпуск десятирублевых купюр также может возобновиться.
По словам Трачука, купюры могут начать выпускать в 2023 году. Глава «Гознака» предположил, что низкономинальные банкноты «в следующем году мы сможем увидеть в большем объеме».
Пятирублевые купюры печатали только в 1997 году. Возобновить их выпуск оказалось сложно, рассказал Трачук. Новые «старые» банкноты усовершенствуют на часть тиражей лак для продления срока службы.
Гендиректор «Гознака» уточнил, что срок службы купюр номиналом 50 и 100 рублей составляет около года, в то время как монета может находиться в обращении более 20 лет.
Фото на обложке: regionoperator
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