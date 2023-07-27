«Пятерочка» лишилась лицензии на продажу алкоголя в Петербурге

«Пятерочка» на время лишилась лицензии на продажу алкоголя в Петербурге – там сеть насчитывает более 500 магазинов. Действие лицензии приостановили из-за случая трехлетней давности – продажи алкоголя несовершеннолетнему.

X5 Group сообщила о приостановке действия лицензии «Пятерочки» в Петербурге на продажу алкоголя. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию.

Алкогольные напитки в петербургских «Пятерочках» не продают с 27 июля. В X5 пока не могут сказать, когда продажи алкоголя возобновятся.

Действие лицензии приостановили из-за случая трехлетней давности, когда в одной из «Пятерочек», которых в Петербурге более 500, продали алкоголь несовершеннолетнему. Компания уже выплатила штраф по этому делу, сообщили в X5 Group.

Без лицензии на продажу алкоголя магазин имеет право продавать только пиво и напитки на его основе, сидр, медовуху.

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