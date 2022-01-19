«Пятерочка» откроет 100 новых магазинов по программе обратного франчайзинга в 2022 году

Принадлежащая X5 Group сеть магазинов «Пятерочка» в 2022 году дополнительно откроет еще 100 магазинов по обновленной программе обратного франчайзинга. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

По состоянию на январь 2022 года по франчайзингу работает 187 магазинов сети в 28 регионах страны. В компании считают, что смогут привлечь к работе больше представителей среднего и малого бизнеса.

С 2022 года сеть «Пятерочка» увеличила до 5 процентных пунктов сумму агентского вознаграждения по целевым проектам и дополнила ее составной частью, которая выплачивается при выполнении критериев прозрачности и качества.

Более гибкими стали условия по выплате паушального и обеспечительного платежей. Партнеры могут рассчитывать на различные формы финансовой поддержки от «Пятерочки», например, поставку оборудования в рассрочку, соинвестирование под залог недвижимости. Также упрощены требования по техзаданиям на ремонтно-строительные работы объектов.

Обратный франчайзинг предполагает использование торговой марки и бизнес-модели, но управленческие функции ложатся на плечи франчайзера - непосредственно торговой сети, которая предоставляет товар на реализацию. Франчайзи реализует товар, за что получает агентское вознаграждение по итогам каждого месяца.

По словам директора по развитию торговой сети «Пятерочка» Анатолия Макарова, компания заинтересованы не столько в инвесторах, сколько в качественных операционистах, которые готовы работать в полном соответствии с принципами и стандартами.

X5 Group управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» и планирует в 2022 году открыть не менее 2 тысяч магазинов, в том числе около 300 дискаунтеров «Чижик», заявил в октябре главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. По его словам, в 2022 году X5 планирует поддерживать темп роста выручки на уровне выше 10%.

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Фото на обложке: Unsplash