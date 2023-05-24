Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Python и Java стали самыми популярными языками программирования в России — опрос

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Самым востребованным языком программирования среди российских разработчиков в 2023 году стал Python, показал опрос учебного центра IBS. За ним следуют Java и Java Script.

Python и Java стали самыми популярными языками программирования в России — опрос

Компания выяснила, какие языки IT-специалисты считают наиболее актуальными.

  • Python назвали 30% респондентов
  • Java — 27% опрошенных
  • Java Script указали 21% участников опроса
  • Golang назвали 7% респондентов
  • Kotlin — 6%

Исследование IBS также выявило самые важные, по мнению разработчиков, hard skills. Лидируют глубокое знание профильного языка программирования, а также знания SQL-, DevOps-инструментов (Docker, Kubernetes и др.), инструментов автоматизации и управления тестированием (Selenium, Pytest, Test IT и др.).

Что касается soft skills, самым полезным качеством разработчики назвали тайм-менеджмент. Его выбрали 32% респондентов. На втором месте — умение правильно расставлять приоритеты, этот навык назвали чуть больше трети (31%). На третьем месте — способность емко и лаконично излагать свои мысли (27%)

Также важными качествами IT-специалисты считают умение работать в коллективе, грамотную коммуникацию внутри команды и эффективное взаимодействие с внешними партнерами.

Вместе с тем многие разработчики указывают на необходимость управленческих навыков. По словам директора учебного центра IBS Владимира Гернера, часто в командах появляются так называемые играющие тренеры. Они не занимают руководящих должностей формально, но фактически помогают коллегам принимать технические решения.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании начали нанимать гуманитариев для обучения отечественного аналога ChatGPT. 

Фото на обложке: Mongta Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Потерянные строчки кода
  2. 2 Мария Прямкова (IBS) – о предиктивной аналитике в управлении персоналом на Big Data Conference
  3. 3 Только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения — исследование
  4. 4 В 2023 году среди россиян резко подскочил спрос на визы цифровых кочевников
  5. 5 Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

ВОЗМОЖНОСТИ

24 мая 2023

757 Accelerate

25 мая 2023

GoGlobal

26 мая 2023

Hackathon Barnaul

Все ВОЗМОЖНОСТИ