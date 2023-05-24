Python и Java стали самыми популярными языками программирования в России — опрос

Самым востребованным языком программирования среди российских разработчиков в 2023 году стал Python, показал опрос учебного центра IBS. За ним следуют Java и Java Script.

Компания выяснила, какие языки IT-специалисты считают наиболее актуальными.

Python назвали 30% респондентов

Java — 27% опрошенных

Java Script указали 21% участников опроса

Golang назвали 7% респондентов

Kotlin — 6%

Исследование IBS также выявило самые важные, по мнению разработчиков, hard skills. Лидируют глубокое знание профильного языка программирования, а также знания SQL-, DevOps-инструментов (Docker, Kubernetes и др.), инструментов автоматизации и управления тестированием (Selenium, Pytest, Test IT и др.).

Что касается soft skills, самым полезным качеством разработчики назвали тайм-менеджмент. Его выбрали 32% респондентов. На втором месте — умение правильно расставлять приоритеты, этот навык назвали чуть больше трети (31%). На третьем месте — способность емко и лаконично излагать свои мысли (27%)

Также важными качествами IT-специалисты считают умение работать в коллективе, грамотную коммуникацию внутри команды и эффективное взаимодействие с внешними партнерами.

Вместе с тем многие разработчики указывают на необходимость управленческих навыков. По словам директора учебного центра IBS Владимира Гернера, часто в командах появляются так называемые играющие тренеры. Они не занимают руководящих должностей формально, но фактически помогают коллегам принимать технические решения.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании начали нанимать гуманитариев для обучения отечественного аналога ChatGPT.

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