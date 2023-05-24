Python и Java стали самыми популярными языками программирования в России — опрос

Самым востребованным языком программирования среди российских разработчиков в 2023 году стал Python, показал опрос учебного центра IBS. За ним следуют Java и Java Script.
Компания выяснила, какие языки IT-специалисты считают наиболее актуальными.
- Python назвали 30% респондентов
- Java — 27% опрошенных
- Java Script указали 21% участников опроса
- Golang назвали 7% респондентов
- Kotlin — 6%
Исследование IBS также выявило самые важные, по мнению разработчиков, hard skills. Лидируют глубокое знание профильного языка программирования, а также знания SQL-, DevOps-инструментов (Docker, Kubernetes и др.), инструментов автоматизации и управления тестированием (Selenium, Pytest, Test IT и др.).
Что касается soft skills, самым полезным качеством разработчики назвали тайм-менеджмент. Его выбрали 32% респондентов. На втором месте — умение правильно расставлять приоритеты, этот навык назвали чуть больше трети (31%). На третьем месте — способность емко и лаконично излагать свои мысли (27%)
Также важными качествами IT-специалисты считают умение работать в коллективе, грамотную коммуникацию внутри команды и эффективное взаимодействие с внешними партнерами.
Вместе с тем многие разработчики указывают на необходимость управленческих навыков. По словам директора учебного центра IBS Владимира Гернера, часто в командах появляются так называемые играющие тренеры. Они не занимают руководящих должностей формально, но фактически помогают коллегам принимать технические решения.
Ранее сообщалось, что российские IT-компании начали нанимать гуманитариев для обучения отечественного аналога ChatGPT.
Фото на обложке: Mongta Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифры дня. Потерянные строчки кода
- 2 Мария Прямкова (IBS) – о предиктивной аналитике в управлении персоналом на Big Data Conference
- 3 Только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения — исследование
- 4 В 2023 году среди россиян резко подскочил спрос на визы цифровых кочевников
- 5 Названы российские аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
ВОЗМОЖНОСТИ
24 мая 2023
25 мая 2023
26 мая 2023