Стартап для тестирования решений разработчиков Qase Никиты Фёдорова привлек $7,2 млн

Разработчик программного обеспечения, предоставляющий инструменты и услуги для ИТ-компаний Qase привлек $7,2 млн от s16vc, Chrome Capital и FinSight Ventures. Возглавил раунд серии А — Chrome Capital. Это следует из данных Chrunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Компания направит инвестиции на исследования и разработку продуктов, а также на расширение штата Qase до 50 человек к концу 2023 года.
Qase основал бывший технический руководитель Avito Никита Фёдоров. Это сервис для тестирования программного обеспечения разработчиками.Платформа работает по подписке от $20 в месяц.
Фото на обложке: Joyseulay /
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