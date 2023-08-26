Стартап для тестирования решений разработчиков Qase Никиты Фёдорова привлек $7,2 млн

Разработчик программного обеспечения, предоставляющий инструменты и услуги для ИТ-компаний Qase привлек $7,2 млн от s16vc, Chrome Capital и FinSight Ventures. Возглавил раунд серии А — Chrome Capital. Это следует из данных Chrunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Компания направит инвестиции на исследования и разработку продуктов, а также на расширение штата Qase до 50 человек к концу 2023 года.

Qase основал бывший технический руководитель Avito Никита Фёдоров. Это сервис для тестирования программного обеспечения разработчиками.

Платформа работает по подписке от $20 в месяц.

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