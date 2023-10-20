Катарский инвестор заинтересовался бывшей казахстанской «дочкой» Сбербанка

Инвестор из Катара проводит оценку казахстанского банка Bereke, который ранее был дочерней структурой «Сбербанка» в республике. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны Мадина Абылкасымова.

В марте 2022 года Bereke Bank попал под американские санкции, а в сентябре того же года Сбербанк продал структуру ее национальному холдингу «Байтерек». По завершении сделки новый владелец подал заявление на снятие санкций в OFAC, спустя полгода организацию исключили из санкционного списка.

По словам Абылкасымовой, сейчас определяются потенциальные инвесторы для развития различных активов в Казахстане. Возможная продажа банка пока наиболее проработанная сделка.

«Сейчас проводится процедура due diligence совместно с катарскими инвесторами. Сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену», — сказала Абылкасымова, ее слова приводит «Интерфакс».

Она также добавила, что казахстанский регулятор проводит ревизию банковского законодательства и планирует упростить заход зарубежных банков на местный рынок.

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