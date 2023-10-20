Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Катарский инвестор заинтересовался бывшей казахстанской «дочкой» Сбербанка

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Инвестор из Катара проводит оценку казахстанского банка Bereke, который ранее был дочерней структурой «Сбербанка» в республике. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны Мадина Абылкасымова.

Катарский инвестор заинтересовался бывшей казахстанской «дочкой» Сбербанка

В марте 2022 года Bereke Bank попал под американские санкции, а в сентябре того же года Сбербанк продал структуру ее национальному холдингу «Байтерек». По завершении сделки новый владелец подал заявление на снятие санкций в OFAC, спустя полгода организацию исключили из санкционного списка.

По словам Абылкасымовой, сейчас определяются потенциальные инвесторы для развития различных активов в Казахстане. Возможная продажа банка пока наиболее проработанная сделка.

 «Сейчас проводится процедура due diligence совместно с катарскими инвесторами. Сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену», — сказала Абылкасымова, ее слова приводит «Интерфакс».

Она также добавила, что казахстанский регулятор проводит ревизию банковского законодательства и планирует упростить заход зарубежных банков на местный рынок.

Фото на обложке: Nik Ryabukhin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Казахстанский банк Kaspi.kz подал заявку на IPO в США
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 октября 2023

Акселератор АРФГ

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ