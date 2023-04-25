QazCloud и VK Cloud запустили локализованную облачную платформу в Казахстане. Она адаптирована для местных компаний и размещается в дата-центре QazCloud, в соответствии с требованием законодательства республики при использовании облачных сервисов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Предприятия Казахстана смогут использовать инфраструктурные сервисы (IaaS), а также платформы для разработки цифровых решений, инструменты для работы с большими данными и т. д.

Оплата за облачные сервисы будет производиться в тенге. Счета формироваться по модели Pay-as-you-go — только за те мощности и инструменты, которые были использованы.

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