Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от бизнес-ангела Людмилы Булавкиной

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский сервис распределенного хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от серийного предпринимателя, основателиницы Rentmania и бизнес-ангела Людмилы Булавкиной. Сумма вложений составила несколько миллионов рублей, сообщила RB.RU Булавкина.

Сервис хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от бизнес-ангела Людмилы Булавкиной

Сервис Qeepl в 2019 году основали Роман Саулин и Роман Николаев. Стартап работает по модели Airbnb. Сервис объединяет владельцев камер хранения и желающих разместить личные вещи.

Сегодня проект представлен в Москве, Санкт-Петербурге и еще 30 российских городах. В 2022 году Qeepl стал осваивать новые рынки, в их числе — испанский, мексиканский и аргентинский. В 2021 году Роман Саулин рассказывал RB.RU о планах запустить проект в США.

Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие бизнеса. Проект будет расширять географию присутствия и предлагать новые услуги.

«Благодаря этим средствам и ее (Людмилы Булавкиной) ценному опыту мы сможем ускорить рост, расширить покрытие и предоставить удобный сервис еще большему количеству людей», — отметил Саулин. Он добавил, что сумма инвестиций — до 10 млн рублей. 

По словам сооснователя Романа Николаева, поддержка инвестора позволит сделать Qeepl самым доступным сервисом хранения.

Фото на обложке: PR Image Factory / Shutterstock

Прочитайте по ссылке, что должна включать партнерская программа

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиции в криптосферу с 2017 года достигли $90 млрд
  2. 2 Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта
  3. 3 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
  4. 4 Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году
  5. 5 Консервативный или агрессивный
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 февраля 2024

Экспортный форсаж

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

Все ВОЗМОЖНОСТИ