Сервис хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от бизнес-ангела Людмилы Булавкиной

Российский сервис распределенного хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от серийного предпринимателя, основателиницы Rentmania и бизнес-ангела Людмилы Булавкиной. Сумма вложений составила несколько миллионов рублей, сообщила RB.RU Булавкина.

Сервис Qeepl в 2019 году основали Роман Саулин и Роман Николаев. Стартап работает по модели Airbnb. Сервис объединяет владельцев камер хранения и желающих разместить личные вещи.

Сегодня проект представлен в Москве, Санкт-Петербурге и еще 30 российских городах. В 2022 году Qeepl стал осваивать новые рынки, в их числе — испанский, мексиканский и аргентинский. В 2021 году Роман Саулин рассказывал RB.RU о планах запустить проект в США.

Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие бизнеса. Проект будет расширять географию присутствия и предлагать новые услуги.

«Благодаря этим средствам и ее (Людмилы Булавкиной) ценному опыту мы сможем ускорить рост, расширить покрытие и предоставить удобный сервис еще большему количеству людей», — отметил Саулин. Он добавил, что сумма инвестиций — до 10 млн рублей.

По словам сооснователя Романа Николаева, поддержка инвестора позволит сделать Qeepl самым доступным сервисом хранения.

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