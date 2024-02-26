Сервис хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от бизнес-ангела Людмилы Булавкиной

Российский сервис распределенного хранения багажа Qeepl привлек инвестиции от серийного предпринимателя, основателиницы Rentmania и бизнес-ангела Людмилы Булавкиной. Сумма вложений составила несколько миллионов рублей, сообщила RB.RU Булавкина.
Сервис Qeepl в 2019 году основали Роман Саулин и Роман Николаев. Стартап работает по модели Airbnb. Сервис объединяет владельцев камер хранения и желающих разместить личные вещи.
Сегодня проект представлен в Москве, Санкт-Петербурге и еще 30 российских городах. В 2022 году Qeepl стал осваивать новые рынки, в их числе — испанский, мексиканский и аргентинский. В 2021 году Роман Саулин рассказывал RB.RU о планах запустить проект в США.
Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие бизнеса. Проект будет расширять географию присутствия и предлагать новые услуги.
«Благодаря этим средствам и ее (Людмилы Булавкиной) ценному опыту мы сможем ускорить рост, расширить покрытие и предоставить удобный сервис еще большему количеству людей», — отметил Саулин. Он добавил, что сумма инвестиций — до 10 млн рублей.
По словам сооснователя Романа Николаева, поддержка инвестора позволит сделать Qeepl самым доступным сервисом хранения.
Фото на обложке: PR Image Factory /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестиции в криптосферу с 2017 года достигли $90 млрд
- 2 Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта
- 3 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
- 4 Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году
- 5 Консервативный или агрессивный
ВОЗМОЖНОСТИ
26 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024