Российский сервис аренды мест хранения Qeepl экс-сотрудника Accenture привлек 20,4 млн рублей
Сервис аренды мест хранения Qeepl (юрлицо АО «КИИПЛ») привлек 20,4 млн рублей от 623 частных инвесторов в обмен на 18,7% акций компании. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе краудинвестинговой платформы brainbox.VC, на которой проходило размещение. Раунд был закрыт 27 февраля.
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Полученные средства Qeepl направит на маркетинг, расширение команды, а также улучшения продукта.
Онлайн-платформа для сдачи и аренды помещений Qeepl сотрудничает с владельцами отелей, пунктов выдачи, магазинов и сдает их свободные площади как места для хранения.
«За три года мы запустили более 300 пунктов хранения в России (в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и других городах), а проект преодолел точку безубыточности. Собранные на brainbox.VC инвестиции помогут ускорить рост компании», — рассказал по итогам раунда основатель Qeepl Роман Саулин, бывший сотрудник международной консалтинговой компании Accenture (штаб-квартира в Нью-Йорке, ушла из России).
По его словам, идея о создании Qeepl появилась во время поездки в Лондон. Как оказалось, в центре этого города негде оставить вещи. Анализ российского рынка показал, что решений, кроме сдачи багажа на вокзале, тоже нет.
Через сервис Qeepl на хранение размещено 94 тыс. вещей 35 тыс. клиентов с 2021 года, свидетельствуют данные сайта. Целевая аудитория — туристы, переезжающие, владельцы транспорта, спортсмены.
Саулин считает, что бизнес-модель Qeepl похожа на ту, что применяют покинувшие Россию Booking и Airbnb. Основной доход стартапа обеспечен через комиссию от бронирований камер хранения (от 20 до 50%). В компании также собираются зарабатывать на системе подписок и продавать франшизы. Сервис преодолел точку безубыточности с оборотом более 20 млн рублей (с момента основания) и темпом роста 44% год к году, утверждают в Qeepl.
100% АО «КИИПЛ» до размещения принадлежали Роману Саулину. Он же владеет 91,3% ООО «КИИПЛ». Еще 7,7% в этой компании — у серийного предпринимателя и бизнес-ангела Людмилы Булавкиной, 1% у Ольги Бортняевой.
brainbox.VC — краудинвестинговая платформа, специализирующаяся на поддержке стартапов в сфере IT.
Фото на обложке: brainbox.vc
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