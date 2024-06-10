Кредиторы подали требования к «Киви Банку» на 32,5 млрд рублей

Требования к «Киви Банку» подали 64 тыс. кредиторов на общую сумму 32,5 млрд рублей. Из них с кошельками Qiwi связаны 50 тыс. обращений, но на них приходятся только 500 млн рублей.

Как рассказал в интервью «Известиям» глава «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников, в организации ожидали требований, связанных с кошельками, около 9 млн.

«Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тысяч, и среднее требование составляет всего 8 тысяч рублей», — уточнил Мельников.

Собрание кредиторов лишившегося лицензии банка пройдет 13 июня, а уже 19 июня реестр требований закроют. Глава АСБ подчеркнул, что не подавшие обращения заявители также смогут получить свои выплаты, но после тех, кто заявился первым.

Выплаты кредиторам планируется начать в июле. Их обеспечат за счет средств на счетах «Киви», это 21 млрд рублей.

«Это позволит полностью погасить первую очередь — вкладчики-физлица, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн рублей, а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков», — отметил Андрей Мельников.

А к сентябрю планируется удовлетворить требования всех кредиторов.

ЦБ лишил «Киви Банк» лицензии 21 февраля, а 10 апреля была введена принудительная ликвидация по банке по иску ЦБ, ликвидатором выступает «Агентство по страхованию вкладов».

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