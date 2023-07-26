«Киви-банк» ограничил вывод средств и снятие наличных по требованию ЦБ

С 26 июля «Киви-банк» ограничил физлицам перевод средств и снятие наличных по требованию ЦБ РФ. У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе организации.

Пользоватери «Киви-банка» не смогут вывести деньги из кошелька через СПБ, перевести деньги из кошелька через Contact, погасить банковский кредит, кроме займов микрофинансовых организаций (МФО).

Временный запрет не распространяется на торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты для юрлиц, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки других банков и платформ, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.

Компания надеется быстро устранить выявленные недочеты и снять временные ограничения.

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